نتائج انتخابات اللجان النوعية باتحاد طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة أسيوط، نتائج انتخابات المرحلة الأولى للجان الأنشطة الطلابية المختلفة بالفرق الأربعة.

الفرقة الأولي

فاز بلجنة نشاط الأسر الطلاب محمد عبدالرحيم محمد، وجورجينا بهجت فاخر، ولجنة النشاط الفني، أسماء ربيع عبدالمعطي، وأحمد أبوبكر عبدالجليل، ولجنة النشاط الرياضي مريم أحمد متولي وفاطمة عصام الدين صلاح، ولجنة النشاط الثقافي والإعلامي إسراء خالد أحمد، ولجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة وفاء أشرف محمد وعبدالله حمادة اسماعيل ولجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، أميرة جادالكريم سعيد وحبيبة صبري عبدالبر ولجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، شمس عاطف المغاوري ونوره محمد إبراهيم.

الفرقة الثانية

كما فاز بلجنة نشاط الأسر كل من علي أحمد محمد سلطان ومحمد عبدالناصر سيد، ولجنة النشاط الفني أمل طارق محمد وعبدالعظيم أيمن، ولجنة النشاط الرياضي حازم أحمد محمود ومحمد سعد محمود، ولجنة النشاط الثقافي والإعلامي مصطفى محمد هاشم وأحمد ناصر محمد، ولجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة زياد وائل أبوالفتوح وأحمد عادل محمد ولجنة النشاط الاجتماعي والرحلات فاطمة سيد عطية، ويارا عصام حمدان ولجنة النشاط العلمي والتكنولوجي حياه جعفر محمد وهدير عماد عبدالمنعم.

الفرقة الثالثة

وشملت نتيجة الفرقة الثالثة لجنة نشاط الأسر ميرنا ايهاب صفوت وسيلفيا وسيم صموئيل، ولجنة النشاط الفني، مروة محمد عبدالعزيز وجورج كريم شحاتة، ولجنة النشاط الرياضي إسراء زكريا مصطفى وعلاء الدين أشرف عباس، ولجنة النشاط الثقافي والإعلامي محمد إبراهيم محمد وشرين أيمن عبدالباري، ولجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة مروة مصباح عبدالعال ورنا سامي أبوضيف، ولجنة النشاط الاجتماعي والرحلات هاجر إكرام عبدالله وفيرونيا ناجي متري ولجنة النشاط العلمي والتكنولوجي عمر أحمد شيبة وابتسام عبدالجواد عبدالجليل.

الفرقة الرابعة

وتضمنت لجنة نشاط الأسر «إسراء محمد إسماعيل ومصطفى محمد سيد ولجنة النشاط الفني مارينا ياسر عطية واندرو نادي إبراهيم، ولجنة النشاط الرياضي سلمى سامح محمد وسليمان ناصر محمد، ولجنة النشاط الثقافي والإعلامي إسراء جمال علي وخالد وليد عبدالسلام، ولجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة أحمد عادل عبدالحليم ومحمد رجب حسن ولجنة النشاط الإجتماعي والرحلات، ورضوي بدر محمد ودينا أحمد محمود ولجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، دينا أسامة محمد ومحمود عبدالله أحمد عثمان».