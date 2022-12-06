مواطنو الغربية: «حياة كريمة» نجحت في تطوير القرى خلال فترة قصيرة

تشهد مدينة زفتى وقراها، بمحافظة الغربية، العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في 943 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية، وذلك للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة ومن أجل دخولها الخدمة قريبا، وخدمة المواطنين.

قال جمال عياد، أحد أهالي قرية كفر سنباط، بمركز زفتى، ما نشهده على أرض القرية من تغيير جذري وتطوير في كل المنشآت الخدمية داخل القرية يعتبر إعجازا حقيقيا، «لم يكن أحد في القرية يعتقد أن يأتي يوما علينا ونشهد وجود غاز طبيعي في كل بيت بالقرية ومجمع خدمات وغيرها من جميع الخدمات التي كنا نسافر لها زفتى أو طنطا».

«حياة كريمة» تطور كل شيء

وأضاف لـ«الوطن»، أنه مع الإعلان عن حياة كريمة توقعنا أن تتضمن المنشآت الخدمية في القرية بعض التطويرات مثل ما كان يحدث في العهود السابقة، «فوجئنا بأن حياة كريمة بتطور كل شيء وتوفر كل شيء ناقص في القرية»، موضحاً أن الرئيس السيسي أثبت في فترة قصيرة أنه رجل دولة قادر على النهوض بهذا الوطن داخليا وخارجيا، مع بداية عهده عمل على عودة العلاقات المصرية مع الدول الأخرى، ثم بدأ ينظر إلى الوضع الداخلي الذي كان مترهلا على مدار العقود الماضية وبدأ في تطوير العشوائيات وتحسين الخدمات للمواطنين ومنها حياة كريمة التي بالفعل اسم على مسمى.

حياة كريمة تعيد الأمل في نفوس المواطنين

وأشار خالد جاد الله، قرية منية المبشرين، مركز زفتى، إلى أن القرية كانت مهمشة في كل الخدمات وبدون أي خدمات، ووصل الأمر إلى الطريق الرئيسي إلى القرية كان غير ممهد، وكان الأهالي وطلاب المدارس يعانون في السفر الى القرى المجاورة بسبب سوء الطريق.

وأضاف أنه مع بدء أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرية، بدأ الأمل يعود إلى المواطنين بأن الدولة تنظر إليهم «فعلا أثبت الرئيس السيسي أنه لكل المصريين وليس لأبناء المدن فقط»، مشيرا بقوله «على طول عمري أول مرة نشوف رئيس مصري يهتم بالمواطنين في القرى مثل الرئيس السيسي»، موجها الشكر إلى الرئيس على كل الجهود التي يبذلها من أجل توفير حياة كريمة إلى كل مصري ومصرية، ويواصل عمل الليل بالنهار من أجل رفعة شأن هذا الوطن، وآخر تلك الجهود افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

مشروعات بتكلفة 4 مليارات جنيه

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن حياة كريمة مشروع القرن، وأن مشروعات المبادرة بالمحافظة والتي تستهدف مركز زفتى تبلغ 943 مشروعا، بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في المشروعات المستهدفة حوالي 80% وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكبارى وغيرها من القطاعات الخدمية.

وأضاف أن هدف حياة كريمة الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كل المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.