لدعم التحول للاقتصاد الأخضر.. التحالف الوطني يدشن مبادرة لتشجير مراكز الشباب

أطلقت مؤسسات «مصر الخير» و«صناع الحياة» و«رسالة للأعمال الخيرية»، أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، مبادرة للتشجير بمراكز الشباب، ضمن اهتمام التحالف الوطني بقضية الحفاظ على البيئة والتوعية بالتغيرات المناخية ودعم التحول للاقتصاد الأخضر.

التوعية بالتغيرات المناخية

وشارك اليوم، في المبادرة التي جرى تنفيذها في مركز شباب الحوامدية بمحافظة الجيزة كبداية، متطوعون من المؤسسات الثلاثة، إذ جرى زراعة 250 شجرة ضمن الأعمال التنموية التي تخدم ملف التوعية بقضايا البيئة.

ونفذ المتطوعون من المؤسسات الثلاثة عدة أنشطة ترفيهية للأطفال منها الرسم والتلوين، لتوعيتهم بملف التغيرات المناخية، كما دشنوا في مبادرة التشجير، سلسلة بشرية شارك فيها العشرات بحمل لافتات مدون عليها شعارات التوعية بالبيئة والتطوع.

مبادرة «اتحضر للأخضر»

فيما وجهت مؤسسة مصر الخير، الشكر لوزارة الشباب والرياضة لما قدمته من دعم ورعاية لتنفيذ مبادرة التشجير من خلال توفير أماكن زراعة الأشجار، مع توفير أدوات الحفر، بالإضافة إلى رعاية الشجر بعد الزراعة.

وقال شريف عزوز، مدير إدارة المتطوعين بمؤسسة مصر الخير، إن تنفيذ المبادرة في مركز شباب الحوامدية بمحافظة الجيزة، يعد بداية لتكرار وتعميم المبادرة في مراكز الشباب اللازم زراعة الأشجار فيها.

ونوه مدير إدارة المتطوعين بمؤسسة مصر الخير، بأن مبادرة التشجير والتي اشترك فيها متطوعون من المؤسسات الثلاثة أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي تأتي ضمن دعم مبادرة اتحضر للأخضر، والتي تنفذها وزارة البيئة لدعم قضايا البيئة والتوعية بأهمية الاقتصاد الأخضر

من جانبها قالت نجوى صلاح، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة: «يشرفنا حضور يوم التطوع العالمي بمركز شباب الحوامدية و مبادرة مصر الخير مع الشباب والرياضة والتحالف الوطني لزراعة 250 شجرة في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي .وتوجهت بكل الشكر للقائمين على هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تساهم في نشر الوعي البيئي والارتقاء بالبيئة لدعم التحول للأخضر ومواجهة التغيرات المناخية».