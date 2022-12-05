«إسكندراية» بعد افتتاح المدينة: «مش مصدقين اللي بيحصل ونستحق حياة كريمة»

سيطرت حالة من السعادة على أهالى حى العامرية بالإسكندرية بعد الإعلان عن افتتاح مدينة العامرية الجديدة «مشارف»، حيث ينتظرهم مستقبل جديد ووحدات سكنية وأسلوب معيشة أفضل بعد معاناتهم من الإهمال لسنوات، فضلاً عن التكدس السكانى.

منطقة صناعية متكاملة فى «مشارف» بتكلفة 36 مليار جنيه توفر فرص عمل مميزة للشباب

وتضم مدينة «مشارف العامرية الجديدة» منطقة صناعية متكاملة بمساحة 490 فداناً وبتكلفة تبلغ 36 مليار جنيه، تسهم فى توفير فرص العمل للشباب والعاملين وبدء نقلة كبيرة فى النهوض بالاقتصاد، وتقام المدينة على مرحلتين، وتستعد الإسكندرية لافتتاح المرحلة الأولى لتسكين الآلاف من قاطنى العشوائيات.

تقع المرحلة الأولى من مدينة «مشارف العامرية» على مساحة 550 فداناً، وتضم 964 عمارة سكنية بعدد 50 ألف وحدة، ومساحة 480 ألف متر مربع للأنشطة التجارية والمرحلة الثانية على مساحة 1000 فدان، وتتضمن إنشاء 30 ألف وحدة سكنية.

كما تضم المدينة محور عمر سليمان أو ما يسمى «القوس الشرقى والغربى»، الذى يسهم فى التقليل من الازدحام المرورى، فضلاً عن تضمنها منطقة استثمارية ومجمعاً صناعياً به عدد من الخدمات المتكاملة من وحدات صناعية مجهزة وأيضاً خدمات لوجيستية وطرق ممهدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الثالثة من مشروع «بشاير الخير 2» فى غيط العنب الذى يشمل 22 عمارة و1100 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز، بالإضافة إلى 16 ألفاً و200 متر مسطح تجارى ومسجد يسع 1000 مُصل.

ويتضمن مشروع «بشاير الخير 2» المحال والمولات التجارية بإجمالى مسطح 16 ألفاً و200 متر، حيث شهد المشروع إنشاء 113 عمارة ويبلغ إجمالى المراحل 5 آلاف و580 وحدة سكنية، و60 ألف متر مسطح تجارى، وسيتم تسليم وحدات سكنية إلى الأهالى بدلاً من المساكن العشوائية المتهالكة.

«إبراهيم»: تحل مشكلة البطالة

وقال شنودة إبراهيم، 24 سنة، أحد مواطنى مدينة العامرية، إن مشرع مدينة مشارف نقلة مهمة ويساهم فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المنطقة الاستثمارية التى يتضمنها المشروع، مما سيساهم فى تغلب الشباب على مشكلة الغلاء الذى يصيب العالم.

وتابع: «فرصة كويسة إننا نعيش فى مكان أفضل تتوفر فيه خدمات فى كل وقت»، معبّراً عن مدى احتياج المواطنين للانتقال إلى أماكن أفضل تتوفر بها كافة الخدمات الصحية والتعليمية بصورة مستمرة، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

«عمرو»: هتغير شكل العامرية

وعبّر يوسف عمرو، 23 سنة، أحد المواطنين بمنطقة عبدالقادر بالعامرية، عن امتنانه لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يضع الإنسان على رأس اهتماماته للارتقاء بحياة المواطنين.

وأكد رشاد أحمد، 58 سنة، عامل فى شركة ملابس، سعادته بإطلاق المشاريع المهمة التى جاءت فى وقت جيد لانتشال السكان من العشوائيات.

«رشاد»: الريس أنقذنا

وأضاف «رشاد» أنه فى غاية السعادة بإقامة المشاريع لأنها تزيد الأمان مع انتشار الكفاءة فى الخدمات التعليمية والصحية، متابعاً: «كفاية هكون متطمن على ولادى وبيتى وأنا فى شغلى، لو طفل تعب هلاقى مستشفى يستقبله ومدرسة كويسة تعلمه». وأوضح عمرو مرسى، محامٍ، أن توفير حياة آدمية وإزالة المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق سكانية آدمية يمثـل نقلة كبيـرة، لافتاً إلى أن الإسكندرية مدينة يستحـق أهلها حياة كريمة وسكناً آمناً غير معرّض للخطر، و«بشاير الخير» عظمة تتم على أرض الإسكندرية.