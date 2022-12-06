نائب رئيس «عمال مصر»: الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل سنويا

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في الإسكندرية بأن الدولة المصرية تسير على طريق التنمية في كل المجالات، وليس في إقامة الطرق فقط كما يدّعي البعض.

وأكد «البدوي»، أنّ الرئيس السيسي استدل على ذلك بالجهود المبذولة من أجل زرع مساحات زراعية كبيرة وصلت إلى 250 ألف فدان هذا العام فقط، فضلًا عن جهود أخرى من أجل بناء مصانع جديدة هذا بجانب تنوع المشروعات التي افتتحت في الإسكندرية، ما يؤكّد بأنّ الجمهورية الجديدة ترفع شعار «التنمية من أجل المصريين».

ظهور ثمار التنمية

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان له اليوم، على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة منذ عدة أيام ثم افتتاح عدة مشروعات في الإسكندرية، تؤكد أيضًا أنّ ثمار التنمية بدأت تظهر للنور وسيجني المصريين ثمارها، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البدوي أنّ الرئيس صارح الشعب المصري بأنّ ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطنين حاليا هو نتيجة أزمة عالمية أصابت الجميع وبالطبع طالت المصريين، ومع ذلك تسعى الدولة المصرية تخفيف الآثار السلبية لهذه الزيادات وامتصاص جزء كبير من آثارها السلبية.

بشرى جديدة للمصريين

واختتم البدوي بأن هذه الزيارة حملت بشرى جديدة للمصريين، وهي أن الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل من أجل تقليل نسبة البطالة بين الشباب.