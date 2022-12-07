أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 7-12-2022

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق ويهتم المواطنون بمتابعة أسعارها يوميا لشراء احتياجات المنزل منها لأهميتها في إمداد الجسد بالمعادن التي يحتاجها.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق وسوق العبور اليوم الأربعاء على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في السوق المحلي

سجل سعر كيلو الرمان بين 12 و15 جنيها، وسجل سعر كيلو البرتقال 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 جنيهات و15 جنيها، وسجل سعر كيلو البلح الأسود 20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجوافة بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيها.

وسجل سعر كيلو فاكهة القشطة 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكنتالوب 11 جنيهًا، واختلف سعر كيلو البرقوق بين 20 و25 جنيها، وسجل سعر كيلو اليوسفي بين 6 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفراولة 15 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

واختلفت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

سجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات

تراوح سعر كيلو البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات

اختلف سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات،