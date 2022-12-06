كتاب ومثقفون ينعون رئيس قسم الدراما بأكاديمية الفنون وتشييع الجثمان اليوم

أعلن الناقد المسرحي، باسم صادق، موعد صلاة الجنازة على الدكتور مصطفى سليم، رئيس قسم الدراما بأكاديمية الفنون، الذي رحل صباح اليوم عن عمر ناهز الـ52 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال «صادق» عبر صفحته الرسمية عبر «فيسبوك» «مصطفى سليم سيخرج من مستشفى المعادي العسكري، وصلاة الجنازة في مسجد الإمام الشافعي عقب صلاة الظهر بإذن الله».

مسرحيون ينعون مصطفى سليم

ونعى عدد من الكتاب والمثقفين الدكتور مصطفى سليم بكلمات مؤثرة، وقالت الدكتورة رانيا يحيى، أستاذ مساعد بالعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، «صباح موجع لكل من عرفك وتعامل معك بصدقك ورقيك وعلمك وخبرتك واحترامك للصغير قبل الكبير، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضافت «يصعب فراقك ويعجز القلب قبل اللسان أن ينعيك، الأستاذ الدكتور مصطفى سليم فى ذمة الله، رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ورئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأسبق».

وتابعت «الأخ والصديق الصدوق النبيل الانسان المحترم الراقى الجدع صاحب الضمير اليقظ والمشاعر المرهفة والقلم النابض بالحرية والإبداع، يعز على أن انعيك، القلب يبكى قبل العيناللهم لا اعتراض على قضائك، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل كل ألم فى ميزان حسناتك».

فيما قال الدكتور حاتم حافظ، الأستاذ بأكاديمية الفنون، «خبر حزين رحيل الزميل العزيز دكتور مصطفى سليم، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال».

فيما نعته الكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، قائلة «ورحل عن عالمنا الإنسان الذى لا يشبه هذا العالم فى طيبته، الدكتور مصطفى سليم الراقى المترفع الذى أحبه الجميع، ألف رحمة ونور على روحك وربنا يصبر أهلك وأصدقاءك وتلاميذك ويصبرنا جميعا».

رحل بعد صراع مع المرض

من جانبها أعلنت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ببالغ الحزن وفاة الدكتور مصطفى سليم أستاذ الدراما، عن عمر يناهز 52 عاما صباح اليوم بعد صراع مع المرض على مدار الأشهر الماضية.