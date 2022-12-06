تفاصيل الحد الأدنى والأقصى لصاحب المعاش المنتهي خدمته يناير 2023

يواصل أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف شخص صرف المعاشات لليوم السادس على التوالى، وذلك من خلال منافذ فوري وماكينات الصرف الآلي للبنوك والبريد ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة .

8720 جنيها الحد الأقصى لمعاش المنتهي خدمته في يناير 2023

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لمعاش الشخص المؤمن عليه والذي تنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه

وأشاررئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا بدلا من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10 آلاف و900 جنيه بدلا من 9400 جنيه.

تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم

وأكد «عوض»، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه ليس هناك تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3 آلاف جنيه، موضحا أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة مثل «عمال المخابز البلدية، المقاولات والتشييد والبناء، الصيادين، المحاجر والملاحات، والصيادين وغيرهم من الفئات» التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.