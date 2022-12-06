7 معلومات عن مترو الإسكندرية.. يُنفذ على 3 مراحل تبدأ في أبريل 2023

يعد مترو الإسكندرية أحد أهم المشاريع التنموية التي ينتظرها أبناء المحافظة منذ سنوات، ذلك الحلم الذي قارب على أن يتحقق مع بدء عمليات التنفيذ فيه العام المقبل 2023، ليكون نقلة جديدة في حركة النقل والمواصلات بالإسكندرية كونه سيحل محل قطار أبو قير.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات مهمة عن مترو الإسكندرية، والخطة الزمنية للبدء في تنفيذه، وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة النقل.

موعد بدء تنفيذ مترو الإسكندرية

حددت وزارة النقل موعد بدء التنفيذ في مترو الإسكندرية، في شهر أبريل المقبل من عام 2023، حيث يبدأ العمل على مشروع مترو الإسكندرية الذي يستهدف إسكندرية من شرقها إلى غربها «أبو قير- الكيلو 21» وهو الذي يعد تطويرا لقطار أبو قير الشهير.

تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية

- يتكون مشروع مترو الإسكندرية من 3 مراحل، وسيكون بطول 42.2 كم.

- المرحلة الأولى من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم.

- المرحلة الثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كم.

- المرحلة الثالثة من المكس إلى الكيلو 21 بطول 13.5 كم.

مترو الإسكندرية سيحافظ على البيئة

- يهدف مترو الإسكندرية في زيادة الطاقة الاستيعابية لركاب قطار أبو قير الحالي وتقليل زمن الرحلة.

- يهدف مترو الإسكندرية إلى الحفاظ على البيئة كونه أحد وسائل النقل النظيفة التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالإضافة إلى أنه خيار أمثل للمواطنين يدفعهم لترك سيارتهم وبالتالي تقليل العوادم.