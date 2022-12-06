سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر.. اعرف وصل كام بالبنوك

ثبت سعر صرف العملة الأمريكية على نفس المستويات التي سجلها أمس الإثنين، حيث سجل سعر الدولار في مصر ثباتا مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، كما يلي وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك في بداية تعاملات اليوم الصباحية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر في مختلف البنوك كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اليوم نحو 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.56 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- وجاء سعر الدولار في المصرف المتحد، بنحو 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.61 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر صرف الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية، 24.56 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.61.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم 24.56 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.56 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- وسجل سعر الدولار داخل بنك CIB، نحو 24.55 جنيه، والبيع 24.61 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- كما بلغ سعر الدولار اليوم 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.