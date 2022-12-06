«هدى» تعيد تدوير مخلفات المنزل لديكورات ومشغولات جذابة.. فيديو

قالت هدى الهلالي، مواطنة من محافظة الدقهلية التي تعيد تدوير مخلفات المنزل لديكورات ومشغولات جذابة تروي تجربتها إنها درست وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وكانت تحب الرسم والتصميم وإعادة تدوير الأشياء في المنزل والتي لا يتم استخدامها، وقررت استبدال «الباترونات الورقية» ودمج فكرة الرسم مع التصميم واستخدام الخيوط على القماش، وبدأت عمل مشغولات يدوية وبدأت تستخدم القماش بالمنزل لإعادة التدوير ورسم ورود وتصاميم مختلفة.

صممت كتب ورقية بالتراث القديم باستخدام الورق الموجود بالمنزل

وأضاف السيدة التي تعيد تدوير مخلفات المنزل لديكورات ومشغولات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنها قامت بتصميم كتب ورقية بالتراث القديم باستخدام الورق الموجود بالمنزل، والقهوة الباردة ليصلح للكتابة بالأوراق الحرارية، كما قامت بعمل منظم للإكسسورات والميكاب، ببوكسات الهدايا بعد دهانها وإعادة استخدامها مرة أخرى، موضحة أنها تقوم باستخدام كل الأدوات التي تتواجد بالمنزل مثل الزجاجات الزجاجية والبرطمانات الزجاجية.

الورد الطبيعي بعد أن يذبل تقوم بعمل تابلوه خشبي

وشرحت «هدى»، التي تعيد تدوير مخلفات المنزل لديكورات ومشغولات أن الورد الطبيعي بعد أن يذبل تقوم بعمل تابلوه خشبي وتدهنه وتقوم بعمل تابلوه بالورد، حيث قوم بتدوير الأشياء بالمنزل مرة أخرى وتكملها بأدوات أخرى.