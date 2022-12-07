درجات الحرارة اليوم الأربعاء.. وتحذيرات «الأرصاد» من الشبورة الصباحية

حذر خبراء الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر، حيث تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الغربية على مناطق من غرب البلاد، على فترات متقطعة.

يشهد الطقس انخفاضا جديدا في درجات الحرارة اليوم، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بسبب تأثر مصر بالمرتفع السيبيري القادم من جنوب شرق آسيا على سطح البحر المتوسط، والذي سيظل تأثيره طوال أشهر الشتاء، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها.

استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وذلك على فترات خلال ساعات اليوم، مع استمرار نشاط رياح الشمالية الغربية والشرقية، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

من خلال بيان رسمي كشف خبراء الأرصاد، عن درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- 6 أكتوبر 22 - 13

- بنها 22 - 15

- دمنهور 22 - 13

- كفر الشيخ 22 - 14

- المنصورة 23 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 23 - 15

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 14

- طنطا 22 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 21 - 12

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 21 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 16 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 23 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 24 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 24 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 22 - 10

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 25 - 14

- الوادي الجديد 24 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20