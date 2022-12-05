هيئة الأرصاد: طقس غائم وأمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس الغائم على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، بداية من شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس طوال فترات النهار.

سحب ممطرة على مدن ومحافظات السواحل الشمالية

وأضافت غانم في تصريح لـ «الوطن»، أن السحب ستكون ممطرة على مدن ومحافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، رفح، العريش، دمياط، والسواحل الشمالية الشرقية، مشيرة إلى أن الامطار ستكون بين متوسطة وخفيفة ولن تؤثر على الحياة اليومية.

وتابعت عضو هيئة الارصاد الجوية، أنه وفقا لصور الاقمار الصناعية، ستمتد فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار لتصل إلى محافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية، ومناطق متفرقة من وسط سيناء وجنوب جبال البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا يعود إلى استمرار امتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد القادم على سطح البحر المتوسط، وهو شديد البرودة ومصدره جنوب شرق اسيا، إلا أنه عند مروه بمناطق دافئة يتحول من مرتفع شديد البرودة إلى مرتفع بارد، لذا عندما يمر على سطح البحر المتوسط يعمل على اعتدال درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- 6 أكتوبر 23 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 23 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 24 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 23 - 15

- مطروح 22 - 12

- السلوم 21 - 09

- سيوة 22 - 08

- العريش 23 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 22 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 28 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 24 - 10

- سوهاج 24 - 11

- قنا 25 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 28 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20