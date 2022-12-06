الأرصاد: أمطار على مصر خلال ساعات تصل للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات طقس اليوم، وذلك بالاستعانة بخرائط الأقمار الصناعية، التي تبين حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على مدار اليوم.

طقس اليوم مائل للبرودة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على شمال البلاد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى أنه اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 8 ديسمبر تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2درجة مئوية).

نصائح تجنب نزلات البرد

وتابعت: «يجب التنبيه على عدم تخفيف الملابس ويفضل الالتزام بارتداء الملابس الشتوية وخاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر تجنبا للإصابة بنزلات البرد».