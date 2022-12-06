«الأرصاد»: أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية مع انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة، سنشعر به في فترات النهار، وبخاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس خلال فترات النهار وتساعدنا على الإحساس بالأجواء الخريفية اللطيفة تماما على أغلب المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

مع الغياب التام لأشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ الأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفي الليل، ومع الغياب التام لأشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسنلاحظ هذا الانخفاض أول ساعات الليل سنشعر بالأجواء مائلة للبرودة، ولكن مع الساعات المتأخرة من الليل نبدأ نشعر بالانخفاض الأكبر في درجات الحرارة، والأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.

مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك سقوط أمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الصباح، نشعر بالانخفاض في درجات الحرارة والأجواء تكون مائلة للبرودة خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض درجات الحرارة، ومع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك سقوط أمطار بدأ بالفعل خلال ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق من بورسعيد ودمياط».

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون اليوم هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط والأمطار ستتقدم إلى المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري مثل المنوفية والغربية والشرقية وبعض المناطق من مجن القناة مثل الإسماعيلية والسويس، وقد تصل الأمطار إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ولكن فرص الأمطار اليوم فيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية ونسبة الحدوث لا تتجاوز 30%.