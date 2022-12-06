«الأرصاد» تكشف موعد استقرار حالة الطقس: التقلبات الجوية تنتهي قريبا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّه بداية من الغد، تستقر الأحوال الجوية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتتراجع فرص سقوط الأمطار، على أن يستمر الاستقرار حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّه وفقا لآخر صور صادرة من الأقمار الصناعية، تبيّن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقييم تتراوح بين درجة إلى درجتين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بدءا من الجمعة المقبل وحتى منتصف الأسبوع، خاصة في درجة الحرارة العظمي، أما درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، فتكون مائلة للبرودة قليلا.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة الكثيفة تتكون في الصباح الباكر وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، واستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على بعض المناطق من غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، فهي كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 7 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 8 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 9 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 10 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 11 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.