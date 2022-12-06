إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

أُصيب 4 عمال من محافظة سوهاج، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة، أقصي شمال غربي محافظة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف، والفحص تبين إصابة كل من أحمد عبد الوهاب حمودة 25 عاما، وحمدي محمود حمدي 33 عاما، ومحمد عبد الناصر 26 عاما، وعاصم أحمد حمدي 27 عاما، جميعهم عمال من محافظة سوهاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين إلي مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج، وجروح وكسور بأنحاء الجسم.

ورجحت التحريات الأولية، التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسير الحركة بالطريق، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.