نائب محافظ المنيا يتابع غلق وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في أبو قرقاص

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق والتشميع لوحدة حضانات بمركز أبو قرقاص، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد العاملين بالحضانة من منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال، مشددا على مراجعة كافة التراخيص الخاصة بالحضانة ومتابعة تنفيذ قرار الإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تجاه مالك الوحدة والعاملين بها.

كما وجه المحافظ، نائبه، بمتابعة المرور على عدد من المنشآت والأكاديميات والتأكد من سلامة موقفها ومدى وجود تراخيص بها، حيث تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو منتحلا صفة «ممرض» هو خريج أكاديمية تمنح شهادات تحت مسمى «خدمات طبية».

حملة على الحضانات بمركز أبو قرقاص

وقاد نائب المحافظ، حملة مكبرة، بحضور اللواء محمد عزت، رئيس مدينة أبو قرقاص، والدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وطه الفلاح، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وتم خلال الجولة، إغلاق وتشميع أكاديمية تعليمية غير مرخصة تروج لإعلانات مضللة وتدعي منحها شهادات معتمدة للطلاب تحت مسمى «خدمات طبية»، لافتا إلى أن المحافظة بدأت في تنفيذ عدد من الحملات الرقابية منتصف الشهر الماضي، وأسفرت عن ضبط مجموعة من الأكاديميات غير المرخصة وتم إصدار قرارات بإغلاقها وتشميعها.

إغلاق وتشميع حضانة في أبو قرقاص

كما تابع نائب محافظ المنيا تنفيذ قرار إغلاق وتشميع وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبو قرقاص، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد العاملين بالحضانة من منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

وتبين من المعاينة الميدانية للوحدة أن بها العديد من المخالفات منها إدارة منشأة طبية بعمارة سكنية، وممارسة أفراد لمهنة التمريض بدون ترخيص، ووجود معمل تحاليل غير مرخص، ووجود حضانات أكثر من المرخص له، وسوء تخزين الأدوية.

وفي مدينة المنيا، أسفرت الحملة عن إغلاق أحد المراكز الذي يضم وحدة حضانة، لتشغيل عدد من الأفراد بدون رخص مزاولة المهنة.