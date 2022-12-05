«جنايات المنيا» تقضي بالإعدام شنقا لقاتلة الطفلة «ضحى» في مركز مطاي

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، في القضية رقم 9611 لسنة 2021 جنايات مركز مطاي، بالإعدام شنقا لسيدة تدعى «منار ب.ع»، والمتهمة بقتل طفلة تدعى «ضحى ا. م»، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

خلافات بين المتهمة ووالدة الطفلة

وكانت النيابة العامة قد أسندت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمة إثر خلافات بين والدة المجنى عليها والمتهمة، حيث عقدت الأخيرة العزم على قتل الطفلة، وقامت بتنفيذ مخططها، وتم إحالتها إلى محكمه جنايات المنيا.

وقال وجدي زاهي حلفا، المحامي بالنقض، إنه طالب توقيع أقصى العقوبة على المتهمة وهي الإعدام باعتبار أن الجريمة بشعة، مضيفا أن أدلة الثبوت متوافرة في حق المتهمة، والجريمة ثابتة ثبوت اليقين، حيث استدرجت المتهمة، المجني عليها، إلى منزلها وقامت بقتلها ثم دفنت الجثة داخل المنور الخاص بالمسكن عدة أيام، وحاولت الخروج بها، إلا أنها لم تتمكن نظرا لوجود كاميرات مراقبة، لافتا إلى أن تحريات المباحث أكدت قيامها بالقتل.

المتهمة تطلب فدية

وأثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، عُثر على رسائل نصية من المتهمة لأهلية المجني عليها، تطلب فدية منهم ورفع الكاميرات المتواجدة بالشارع.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، الشهر الماضي، لاستطلاع رأيه الشرعي في الواقعة.