بالأسماء والعناوين.. غلق 11 أكاديمية تعليمية وهمية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تلقي تقارير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول جهود لجنة الضبطية القضائية في مداهمة الكيانات الوهمية التي تزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ضبط أكاديميات غير مرخصة

وأفادت التقارير بمداهمة اللجنة للكيانات وعددها 11 حتى الآن تدّعي منح شهادات مُعتمدة في تخصصات إدارة الأعمال والمساحة والإنشاءات الهندسية والحاسب الآلي والتحاليل الطبية والخدمات الطبية والأزياء والتصميم.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة بدأت في تنفيذ عدد من الحملات الرقابية منتصف الشهر الماضي، وأسفرت عن ضبط مجموعة من الأكاديميات غير المرخصة، وتم إصدار قرارات بإغلاقها وتشميعها، وجاري متابعة المنشآت والكيانات التي تزاول نفس الأنشطة بدون تراخيص.

أسماء وعناوين الأكاديمات الوهمية

وناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية ستكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة.

وتضم الكيانات الـ11 التي تم إغلاقها كلا من:

• أوبك أكاديمي للعلوم الخدمية – بميدان شلبي بجوار مسجد الحق الدور الأول.

• أكاديمية النهضة – برج عماد الدين أمام محطة قطار الجامعة.

• أكاديمية سمارت – شارع طه حسين أمام وابور النور محطة المياه.

• أكاديمية جيوماتكس لتكنولوجيا المعلومات – شارع عدنان المالكي – أرض سلطان – أعلي جزارة الطيب.

• الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية – شارع عدنان المالكي – خلف التأمين الصحي.

• كاديمكس ومقرها رقم 140 و 141 شارع عبد العزيز برج بنك التنمية رقم 2 بمنطقة شلبى أمام تميمة الدور الأول بعد الأرضي مدينة المنيا.

• المعهد الدولى البريطانى للخدمات الطبية والإدارة وعلوم الحاسب «IBI»، ومقرها أرض سلطان 9 شارع العبور من شارع عدنان المالكى أمام مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية بالمنيا.

• أكاديمية الأهرام للتدريب المهني المعتمد والكائنة ببرج النيل بجوار مديرية الأمن وبنك قناة السويس - الدور الأول ومقرها الثانى كورنيش النيل أمام مسجد الفولى - تقاطع شارع المطافى بمدينة المنيا.

• الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المتخصصة والكائن مقرها شارع أبراج الرى أمام كافيه الكابتن الدور الأول برج 6 بمدينة المنيا.

• أكاديمية إيديكون للتدريب «Educon academy»، ومقرها شارع عدنان المالكى أمام أسواق مصر ونادى المنيا الرياضي بشارع مديرية التربية والتعليم أعلى العالمية ستورز.

• المركز الأكاديمي - الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية والكائن مقرها حي شلبى أمام محطة بنزين التعاون الدور الأول بعد الأرضي بمدينة المنيا.