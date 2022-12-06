سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

مع الحديث عن تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية، وحجز عمرة رمضان، يبحث الناس بكثرة عن سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد استقرارا اليوم الثلاثاء في البنوك المختلفة.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في البنوك كما يلي، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.54 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الريال السعودي، داخل بنك الإسكندرية عند 6.50 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 6.55 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

أما عن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، فسجلت العملة السعودية اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 6.32 جنيه للشراء، ونحو 6.56 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، والبيع نحو 6.54 جنيه.

وبلغ سعره في بنك الكويت الوطني NBK نحو 6.35 جنيه للشراء، والبيع 6.54 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.