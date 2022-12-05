سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، تغيرًا بسيطًا في حركة البيع بقيمة تراجع قرش واحد، وفقا لما ذكرته المواقع الرسمية للبنوك خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.54 جنيه، بينما سجل في بنك قناة السويس نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية عند 6.50 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 6.54 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

أما عن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، فسجلت العملة السعودية اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 6.32 جنيه للشراء، ونحو 6.56 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، والبيع نحو 6.54 جنيه، وبلغ سعره في بنك الكويت الوطني NBK نحو 6.35 جنيه للشراء، والبيع 6.54 جنيه، وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.