ارتفاع طفيف يشهده سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الأجنبية والعربية، بينما حافظ على استقراره بالبنوك الحكومية، وفقًا لما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك صباح اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه، وذلك في البنك المركزي المصري، بينما سجل في بنك قناة السويس نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع، واستقر سعره داخل بنك الإسكندرية عند 6.50 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 6.54 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك الحكومية

أما عن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، أحد أهم البنوك الحكومية العاملة في القطاع المصرفي المصري، فقد استقر عند 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الصرف في بنك مصر، وفي المصرف المتحد سجل 6.32 جنيه للشراء، ونحو 6.56 جنيه للبيع، وفي بنك CIB حافظ على استقراره عند 6.51 جنيه للشراء، والبيع نحو 6.54 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العربية

وفي بنك الكويت الوطني NBK بلغت قيمة العملة السعودية نحو 6.35 جنيه للشراء، والبيع 6.54 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعره نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.