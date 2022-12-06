حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت يتسم بالخيال الواسع، فهو لديه القدرة على الإبداع، ويمتلك مواهب مختلفة، كما أنه حساس بشكل مفرط مما يجعله يتعاطف مع الغير بسهولة، ويتسم مولود برج الحوت بالكرم الكبير مع من حوله.

مواصفات برج الحوت

ويمتلك مواليد برج الحوت قدرا كبيرا من الإيثار، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال من جانب الآخرين، وقد يتحول بعضهم إلى شخصيات أنانية مما يجعل الغير يشعروا بعدم الارتياح عند التعامل معهم.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر كما يلي:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والإنجاز والقيام بمفاوضات موفقة في حياتك المهنية مما يجعلك تشعر بالراحة والسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون والمشتري يمنحك اليوم سحرا، وعليك أن تحقق شهرة واسعة وتحصل على التقدير، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحوت.