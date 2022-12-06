حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

التحكم في المشاعر الفياضة التي تخرج دون وعي في بعض الأحيان تعد صفة أصيلة في مواليد وأصحاب برج السرطان، الذي ينتمي له مشاهير كثير من بينهم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد السعدني، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

وفضلا عن تلك الصفات فيعرف عن أصحاب برج السرطان أنه من الشخصيات التي تلتفت لأدق التفاصيل والكلمات، كما أنها تقوم بتفسير كل ما يخرج من الآخرين، ما يجعله يتجنب أصدقاءه فجأة وبدون مبررات أو مقدمات، لكنه سرعان ما يعود لطبيعته مرة أخرى.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب والخرائط الفلكية من مواليد برج السرطان، عن حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري على الصعيدين المهني والعاطفي، كالتالي:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج السرطان، أن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، اليوم ستجد القمر في منزل المشروعات واليوم مناسب لمتابعة أعمال أو نشاط محبب يعود عليك بالنفع، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، يحدث تناغم القمر مع نبتون والمشتري يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، واليوم ممتاز للانطلاق والاحتفال مع الأصدقاء.