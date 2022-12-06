«الداخلية» تحبط تهريب 20 ألف دولار مع راكب أجنبي في مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، حال اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة لركاب إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي، مخبأة أسفل طيات ملابسه، وباستكمال الإجراءات عُثر على مبالغ مالية قدرها «10 آلاف دولار أمريكي – 3100 درهم إماراتي – 2000 يورو – 1500 ريال سعودي» بداخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، وبمواجهته قرر بحيازته للمبالغ المالية بقصد شراء معدات للمصنع الخاص به من الخارج.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.