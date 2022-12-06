القاهرة ومانيلا توقعان بروتوكولا لنفاذ الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية

وقعت مصر والفلبين بروتوكولا يتم بمقتضاه فتح أسواق الفلبين لنفاذ صادرات الموالح المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، أنّ البروتوكول يعد بداية حقيقة للتعاون بين الدولتين في المجال الزراعي، كما يتزامن مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلدين للنهوض بالعلاقات في مختلف المجالات.

شهاب الدين: توقيع البروتوكول يأتي في إطار الجهود المشتركة

وأكد السفير أحمد شهاب الدين، سفير مصر لدى الفلبين، بهذه المناسبة، بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الجهود المشتركة التي اضطلعت بها السفارة المصرية في مانيلا على مدار عامين مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة؛ لاتباع منهج تدريجي لفتح السوق الفلبيني أمام الحاصلات الزراعية المصرية، وبدأ بالموالح ويعقبه عدد آخر من الحاصلات، مثل العنب والبطاطس.

وأضاف أنّ مصر ترحب بنفاذ بعض الحاصلات الزراعية التنافسية ذات الخصائص الإستوائية وتتميز بجودة مرتفعة، والتي تنتجها الفلبين، فضلا عن أسعارها الأقل من مثيلاتها في دول أخرى.