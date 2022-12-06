«الداخلية» تضبط 245 قضية مخدرات وتنفذ 48828 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (63) قطعة سلاح نارى، (245) قضية مخدرات وتنفيذ (48828) حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (63 قطعة سلاح نارى بحوزة 50 متهم).. وذلك على النحو التالى، (6) بنادق آلية. (5) بنادق خرطوش. (2) طبنجة. (50) فرد محلى. (102) طلقة مختلفة الأعيرة. (10) خزينة متنوعة، (170) قطعة سلاح أبيض، فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48828) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (162) حكم جناية. (15257) حكم حبس جزئى. (3135) حكم حبس مستأنف. (23290) حكم غرامة. (6984) مخالفة.

ضبط 245 قضية مواد مخدرة

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (245) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 276 متهم ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (20,202 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (33,230 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,045 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,770 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (3,392 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (3,229 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (370 جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (320 جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (185 جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (80 جرام). عدد (4827) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (181) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17855) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.