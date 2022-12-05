ضبط 237 قضية مخدرات وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي في حملات أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، أسفرت الجهود عن ضبط 61 قطعة سلاح ناري بحوزة 49 متهما، و166 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 44729 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط قضايا المخدرات

كما تم ضبط 237 قضية مخدرات بإجمالي 262 متهما ضُبط خلالها 58 كيلو من المخدرات المتنوعة إضافة إلى 1522 قرص مخدر.

وضبطت الحملات 29 متهمًا متهمين بأعمال البلطجة و189 دراجة نارية مخالفة و21252 مخالفة مرورية متنوعة فضلا عن فحص 50 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.