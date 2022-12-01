استشاري جهاز هضمي: أعراض كورونا لم تتغير.. وتراجع الإصابات بفضل التطعيم

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير حتى الآن، وهي المتعارف عليها منذ انتشار الجائحة، والأعراض تشمل الجهاز الهضمي أيضا ولكن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، والسبب الرئيسي هو توسع الدولة في عملية التطعيم ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، لافتا إلى تسجيل محافظات صفر إصابات بسبب إقبال المواطنين على اللقاحات.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وتابع استشاري الجهاز الهضمي، أن نسب التطعيم في مصر وصلت الى 72% من المستهدف، ناصحا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات سواء لقاح فيروس كورونا أو لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة خلال هذه الفترة حيث تنتشر الفيروسات التنفسية المختلفة في هذا التوقيت بين الأطفال.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش فعاليات مؤتمر «دايجيست»، الثالث للمؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، بحضور قيادات وزارة الصحة والسكان وكبار أساتذة الجهاز الهضمي.

اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحي

وأشاد الدكتور محمد خورشيد بما تم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالقطاع الصحي، مؤكدا أن الرئيس أولى الملف الصحي وحق المواطن في الحصول على رعاية صحية جيدة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن إدارة الدولة المصرية لملف كورونا تم باحترافية شديدة: «مصر من أولى الدول التي وفرت اللقاحات لمواطنيها».