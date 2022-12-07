اليوم.. نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي على حكم حبسه لمدة عام

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، أولى جلسات نظر استئناف الفنان مصطفى هريدي على حكم حبسه عام، وكفالة ألفي جنيه وتغريمه 5 آلاف جنيه مدنيًا، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بالخطأ في مدينة الشيخ زايد، بالجيزة.

إخلاء سبيل مصطفى هريدي بكفالة مالية

وأخلت النيابة العامة، في وقت سابق، سبيل الفنان مصطفى هريدي، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في القضية التي يواجه فيها تهمة تصادم سيارته عن طريق الخطأ بسيارة أخرى يستقلها 4 أشخاص، أسفر عن إصابتهم ودخولهم المستشفى في حالة حرجة، بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

السرعة الزائدة السبب في الحادث

وأصيب كل «عبد الله محمد، بكسر في الجمجمة، وعبد الله سيد، بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة القطنية، وبلال ماهر، بكسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش في الجسم»، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد وإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

فحص كاميرات المراقبة

وبإجراء التحريات الأولية وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث، تبين أن الفنان مصطفى هريدي كان يسير برعونة، ما أسفر عن اصطدام سيارته بسيارة المجني عليهم الأربعة وإصابتهم ونقلهم إلى المستشفى ودخل أحدهم غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.