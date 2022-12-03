حزمة منتجات بنكية من «المصرف المتحد» توافق المعايير البيئية في 2023

أعلن أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن كل 10% استثمارات فى مجال الطاقة النظيفة تساوى نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معاً، لذلك تضمّنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسُّع فى نطاق التمويل الأخضر المستدام، وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التى تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح «القاضى»، فى بيان، أن من ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التى يقوم المصرف المتحد بدراسة طرحها بالسوق 2023 مشروعات الطاقة المتجدّدة، فالاستثمارات فى مجال الطاقة المتجدّدة من مد شبكات وتخزين للطاقة ستؤدى إلى زيادة العائد المستثمر فى هذا المجال على المستوى الاقتصادى والاجتماعى معاً.

ويدرس المصرف المتحد التوسّع فى تمويل مشروعات النقل الأخضر، سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والتى كان قد طرحها سابقاً فى 2021، وكذلك تمويل أساطيل النقل الجماعى وتحويلها لنقل أخضر.

وأكد أشرف القاضى أن المصرف المتحد يعد واحداً من القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومى، وفقاً لرؤية مصر 2030.