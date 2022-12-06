قطع المياه 6 ساعات عن مناطق ببولاق الدكرور الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حي بولاق الدكرور ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتي تشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع (كمال شحاتة مع فاروق حرب و6 أكتوبر- على خليل مع همفرس).

وتنوه محافظة الجيزة، بأن الأعمال سوف تستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ في الساعة 11 مساء الجمعة المقبل، وحتى الساعة 6 صباح السبت.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:- بولاق الدكرور القديمة (المربع المحصور ابتداء من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً، ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً).

الالتزام بالمدة المعلنة للانتهاء من الأعمال

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولي شركة المياه والشرب الصحي بالجيزة بضرورة الالتزام بالمدة المعلنة، للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الأعمال.

وستوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن (125).