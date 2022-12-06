مد غلق طريق أبو خلقة في ديرمواس بالمنيا حتى 28 ديسمبر

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا عن مد غلق الطريق المؤدي إلي قرية أبو خلقه في مركز ديرمواس يوم 28 من الشهر الجاري، واستخدام الطرق البديلة وهي كوبري الجمهورية وطريق كوبري طراد اليوسفي حتي كوبري زعبرة طريق 270 وطريق البدرمان وأولاد مرجان.

تنفيذ خط الإنحدار الرئيسي لقرية أبو خلقة..

وذكر بيان أصدرته محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، أن غلق الطريق سيستمر نظرا لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خط الإنحدار الرئيسي لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس.

علي جانب أخر، تابع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين، فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والمطاعم، وذلك في إطار إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط 93 مخالفة تموينية..

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 93 مخالفة تموينية، منها 88 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع – توقف عن الإنتاج- شهادات صحية- عدم وجود ميزان- سجلات- وقضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث جاءت المخالفات بين (صلاحية - سلع مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة).