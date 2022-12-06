خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية فرصة لجلب استثمارات الشركات الكبرى لمصر

قال علاء عبدالحليم، الخبير الاقتصادي، إنّ الرخصة الذهبية فرصة لجلب استثمارات الشركات الكبرى في مصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أنّ الرخصة الذهبية موجّهة إلى الشركات الكبرى التي لديها جدارة ائتمانية وإنتاجية وخبرة دولية كبيرة ووجود في أكثر من دولة.

الرخصة الذهبية تقتصر على الشركات الكبرى

وأضاف عبدالحليم، خلال حواره عبر فضائية النيل الإخبارية، أن الرخصة الذهبية تحل مشكلة كبيرة، فبعض الشركات العالمية عندما تتبع الإجراءات الخاصة بتدشين وإقامة مصانعهم في مصر تستغرق فترة طويلة للغاية، لذلك تأتي أهمية الرخصة في السماح للشركات العالمية الكبيرة ببدء مشروعاتها بشكل سريع، لافتًا إلى أنّها تختلف عن فكرة الشباك الواحد الذي لم يكن له جدوى بسبب احتياجه لتعديل اللوائح والقوانين.