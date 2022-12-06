مواعيد 5 قوافل طبية مجانية بالإسكندرية في شهر ديسمبر.. تبدأ الأحد المقبل

أعلنت محافظة الإسكندرية مواعيد 5 قوافل طبية مجانية لخدمة أبناء المدينة الساحلية خلال شهر ديسمبر الجاري، تستهدف مناطق متعددة غرب المدينة الساحلية وبالتحديد المناطق الأشد احتياجًا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد وتفاصيل القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية والتي تأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على الاهتمام بالصحة العامة تنفذ مديرية الصحة والسكان في الإسكندرية بالتعاون مع الجهات المعنية عدد من القوافل الطبية خلال شهر ديسمبر 2022.

مواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية

تبدأ القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال شهر ديسمبر وفقاً للتالي:

- يوم الأحد 11 ديسمبر والاثنين 12 القرية المركزية في برج العرب غرب الإسكندرية.

- يومي 14-13 قرية بنجر 6 ببرج العرب.

- يومي 18-19 منطقة الجلاء بالعامرية.

- يومي 26-25 منطقة البيطاش بالعجمي.

- يومي 28-27 منطقة الهانوفيل بالعجمي.

شروط الحصول على خدمات القوافل الطبية المجانية

لا توجد أي شروط للحصول على خدمات القوافل الطبية المجانية حيث أنها تقدم بشكل مجاني للجميع دون أي تقييد بتأمين صحي، وتستهدف الكشف على المواطنين وتحويل الأشد مرضا إلى المستشفيات للكشف المعمق أو إجراء العمليات الجراحية.