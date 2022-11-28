قوافل «حياة كريمة» تصل إلى قنا والمنوفية والجيزة.. خدمات طبية بالمجان

أعلنت المباردة الرئاسية حياة كريمة، عبر صفحتها على «فيس بوك» عن جهود قطار القوافل المجانية لها، التي انطلقت على مدار يومي 23 و24 نوفمبر كان له أكثر من محطة في محافظات مصر بقوافل مختلفة ما بين طبية وبيطرية.

وانطلقت قافلة حياة كريمة الطبية الأولى يوم 23 نوفمبر في قرية نزلة السمان مركز الهرم بمحافظة الجيزة، وأجرت الكشف الطبي على 1353 في 8 تخصصات طبية، وتم تحويل 7 حالات منها للكشف في المستشفى، بينما في مركز فرشوط بقنا تم تقيدم الخدمات الطبية إلى 887 مواطنا، في 9 تخصصات مختلفة، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي.

وفي 24 نوفمبر انطلقت قافغلة طبية أخرى بمركز الباجور في محافظة المنوفية بالتعاون مع جامعة السادات، وأجرت الكشف على 361 مواطنا في 5 تخصصات طبية، وكذلك أخرة بيطرية علاجية في مركز قفط في محافظة قنا، وقدمت الخدمات العلاجية إلى 352 حالة من الماشية والدواب و2000 من الطيور.

ويأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وفي إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

وتهدف «حياة كريمة» إلى تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.