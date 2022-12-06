خبير يحذر المواطنين: أي تاجر ذهب لن يشتري بالأسعار الحالية وابتعدوا عن الخسارة

دعا محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للتشريع، المواطنين، إلى التريث والتمهل في شراء الذهب حالياً، في ظل ارتفاع أسعاره محلياً بشكل كبير، قائلًا إن تجار الذهب أنفسهم يبيعون بأسعار مرتفعة وفق معادلة سعرية خاطئة، وأنهم في المقابل لا يشترون الذهب بنفس الأسعار.

تسعير خاطئ

أضاف الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للتشريع لـ«الوطن» أن هناك طلبا مرتفعا على الذهب على المستوى المحلي، كما أن التجار يُسعرون الذهب وفق معادلة سعرية غير عادلة، بها سعر الدولار يتجاوز السعر الرسمي في البنوك المصرية، وهو ما يؤشر على عدم عدالة الأسعار الحالية للمعدن الأصفر.

السعر يتراجع أول 2023

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، حذرت شعبة الذهب، من شراء المعدن الأصفر حالياً، مؤكدةً تراجع السعر كثيراً مع بداية 2023، حيث قال ناجي فرج عضو «الشعبة» إن السعر الحالي للمعدن الأصفر مبالغ فيه، وأنه مع معاودة استيراده مطلع العام سيتراجع السعر كثيراً، مذكراً المواطنين بارتفاعه السابق لـ600 جنيه للجرام، قبل تراجعه لـ243 جنيها بعد ذلك، محذراً من خسائر فادحة حال الشراء حالياً.

وفي اعتراف صريح بارتباك سوق الذهب وعدم عدالة الأسعار، أعلنت العديد من الشركات في وقت سابق أمس، تعليق التداول وتحديث الأسعار، مشيرةً إلى أن السوق تتسم بالضبابية حالياً وعدم استقرار الأسعار.

أسعار الذهب الصباحية

وفي التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء تباينت أسعار الذهب على النحو التالي:.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1670 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1431 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 13360 جنيها دون حساب الضريبة.

تراجع السعر عالمياً نحو 1770 دولارا للأوقية.