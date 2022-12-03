 سعر جرام الذهب عيار 21 يقضي على عادة الشبكة بالفيوم.. «كفاية دبلة وخاتم»

شهد‏ سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفاعًا طفيفًا اليوم، استمرارا لحالة الارتفاع الأخيرة في أسعاره، وهو ما انعكس بطريقة إيجابية على أهالي محافظة الفيوم الذين قرر عدد كبير منهم إلغاء الشبكة تمامًا والاكتفاء بـ «دبلة وخاتم» تيسيرًا للزواج وتسهيلًا على الشباب، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»‏ سعر جرام الذهب عيار 21، فضلًا عن أسعار باقي الذهب اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

‏ سعر جرام الذهب عيار 21

وقالت نهى أبو الغيط أحد تجار الذهب بالفيوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ ‏ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 1510 للشراء، و1500 للبيع، فضلًا عن زيادة مبلغ يتراوح بين 35 وحتى 60 جنيهًا مصنعية فيما يخص الذهب الجديد.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وحول سعر الذهب اليوم عيار 18، أوضحت أنّه بلغ 1234.25 جنيهًا للجرام الواحد، بينما تتراوح سعر المصنعية في الجرام بين 75 وحتى 110 جنيهات، مُبينةً أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1725.75 جنيه للشراء، و1714 جنيها للبيع، فضلًا عن مصنعية تتراوح بين 30 إلى 45 جنيهًا على الجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأضافت أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ اليوم السبت، 9050 جنيها.

سعر جرام 21 يقضي على الشبكة

على جانب آخر، بدأ أهالي القرى بمحافظة الفيوم، خصوصاً قرية النزلة بمركز يوسف الصديق، في تنفيذ مبادرة إلغاء الشبكة، تيسيرًا على الشباب خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، مُتفقين على كتابة عدد محدد من الجرامات في القائمة كضمان لحق العروس دون أن يشتريهم العريس، ويقوم بدفع ثمنهم في حالة الانفصال فقط لتعويض العروس.

الشباب يطالبون بالرأفة بهم

على جانب آخر، شن شباب محافظة الفيوم، حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمطالبة بإلغاء الشبكة نهائيًا، وجعلها هدية يقدرها العريس بحسب مقدرته المادية، تيسيرًا للزواج، خصوصًا أنّ الفيوم تُعرف بكونها تشتري كمية كبيرة من الشبكة تبدأ من 100 جرام فما هو أعلى.

وقال جابر إبراهيم، طالب بالفرقة الأخيرة بكلية الهندسة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الكثيرين من أولياء أمور الفتيات بدأت قلوبهم ترق بعدما شاهدوا أسعار الذهب وبدأوا بالفعل في تقليل نفقات الزواج، بينما لا يزال هناك بعض الأشخاص ما يزالون حريصون على شراء الذهب بكميات كبيرة، دون مراعاةً لظروف الشباب الذي مطالب بتوفير شقة وعفش وهدايا وملابس للعروس فضلًا عن الذهب.