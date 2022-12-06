«الصناعات الغذائية»: 75% من إنتاج مصر السمكي من البحيرة

كشف الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، عن ارتفاع ترتيب مصر على مستوى العالم من المنتجات السمكية خلال السنوات الأخيرة، حيث ننتج نحو 3 ملايين طن من الاستزراع السمكي، 75% منها في البحيرة.

قطاع الأسماك في السوق المصري

ولفت المنشاوي، ناقشت جلسة «قطاع الأسماك في السوق المصري»، ضمن فعاليات معرض فوود أفريكا في دورته السابعة، التي ناقشت التحديات التي تواجه الصناعة، وأهداف التنمية التي يستهدفها القطاع، إلى أنّ القيادة السياسية وجّهت برفع قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى 100 مليار جنيه، وحاليا نحقق 38 مليار جنيه، وبالتالي ما زال علينا واجبات كثيرة لتحقيق هذه التوجهات.

وقال المهندس تميم الضوي، نائب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال كلمته في الجلسة التي تولى إدارتها، إنّ الثروة السمكية أحد الموضوعات المهمة في المنتجات الغذائية، موضحا أنّ المجلس أنشأ مجموعة عمل مخصصة للأسماك، لتنمية القطاع المهم.

وتابع أنّ تحقيق الهدف يأتي من خلال توفير بيئة جيدة مطابقة لمواصفات السلامة، والتي تعتبر أحد الأمور التي تأتي على رأس أولويات الإنتاج المصري من المنتجات الغذائية، خاصة الأسماك، إضافة إلى تحسين كفاءة إمكانيات المزارع السمكية لضمان إخراج منتج جيد بسعر مناسب.