«التنمية الحضارية»: إحياء منطقة «حفائر» الفسطاط وتحويلها لمتحف مفتوح

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع حدائق الفسطاط يعد من أهم المشروعات الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة، ويحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى إبراز منطقة الفسطاط كحديقة تراثية، وإعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا.

أقدم العواصم الإسلامية في أفريقيا

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن تطوير منطقة حفائر الفسطاط يأتي في إطار مشروع إحياء المنطقة التراثية، وتحويلها إلى متحف مفتوح يعبر عن أقدم العواصم الإسلامية في أفريقيا، والسعي لإعادتها إلى بريقها وتاريخها العريق المميز لها.

وأوضح «صديق» أن مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط، يتضمن مناطق ثقافية، تراثية، ترفيهية، واستثمارية، بالإضافة إلى تطوير مسجد عمرو بن العاص، وساحته، وإقامة مناطق خضراء ومناطق للخدمات ومناطق انتظار السيارات.

المنطقة الثقافية ستتكون من نهر يتصل ببحيرة عين الصيرة

ولفت رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع الأديان مصر القديمة، بنسبة 100%، الذي يعد المرحلة الأولى من مشروع تطوير حدائق الفسطاط.

وأشار «صديق» إلى أن المنطقة الثقافية ستتكون من نهر يتصل ببحيرة عين الصيرة، ووجود عدد من المطاعم، التي تخدم على المنطقة، بجانب أعمال اللاند سكيب، والمساحات الخضراء، موضحًا أنَّ مشروع تطوير حدائق الفسطاط يعد واحدًا من أهم المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال هذه الفترة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن المنطقة الثقافية الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، تطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة.