«التنمية الحضرية»: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط بنسب متقدمة، إذ يجرى خلال هذه الفترة العمل على باقي مراحل المشروع التي تضم أكثر من منطقة، ومن أبرز تلك المناطق الجاري العمل على تطويرها، المنطقة الثقافية التي ستكون بمثابة البوابة الرئيسية لمشروع حدائق الفسطاط عقب الانتهاء من جميع مراحل المشروع.

واجهة سياحية

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه تمّ الانتهاء من تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع الأديان مصر القديمة، بنسبة 100%، والذي يعد المرحلة الأولى من مشروع تطوير حدائق الفسطاط.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنَّه من المخطط لمشروع تطوير حدائق الفسطاط، أنَّ تضم أكثر من منطقة، منها المنطقة الثقافية، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة المغامرات، والمنطقة التراثية، وغيرها من المناطق التي سيتمّ تنفيذها داخل المشروع.

كما أشار «صديق» إلى أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، سيكون بمثابة واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزارا سياحيا، بمواصفات عالمية، حيث يقوم المشروع على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة الإسلامية.

عد واحدا من أهم المشروعات التي يعمل عليها الصندوق

وأكّد «صديق» أنَّ المنطقة الثقافية الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، عقب الانتهاء من تنفيذها، ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة.

وأشار إلى أنَّ المنطقة الثقافية ستتكون من نهر يتصل ببحيرة عين الصيرة، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم، التي تخدم على المنطقة، بجانب أعمال اللاند سكيب، والمساحات الخضراء، موضحًا أنَّ مشروع تطوير حدائق الفسطاط يعد واحدًا من أهم المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.