عضو «أمناء الحوار الوطني»: اختيار الخبراء المشاركين بالجلسات الأسبوع المقبل

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع الأسبوع المقبل، سيكون للاستقرار على أسماء المشاركين في جلسات الحوار الوطني من خبراء ومتخصصين وسياسيين وأحزاب، الذين وفق المعايير التي حددها مجلس الأمناء.

موعد اجتماع مجلس الأمناء

وقال «الكشكي» في تصريح لـ «الوطن»، إن مجلس الأمناء سوف ينعقد الأسبوع المقبل، ويتم حاليا الاستقرارعلى موعد محدد سوف يتم الإعلان عنه فور تحديده، وسيخصص الاجتماع للاستقرار على أسماء المشاركين في جلسات الحوار الوطني، من بين المقترحات المقدمة لمجلس الأمناء.

وأضاف عضو مجلس الأمناء أنه سوف يجري اختيار الأسماء المشاركة وفق معايير محددة تتناسب مع هدف الحوار حتى نخرج بالنتائج المرجوة منه، مضيفا أن الوقت المستغرق للإعداد يعتبر الأهم لأن العملية التنظيمية طالما سارت بشكل صحيح ومحدد، سوف تسهل كثيرا خروج الجلسات بنتائج.