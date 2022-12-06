شروط ومعايير اختيار الشخصيات المدعوين للمشاركة في الحوار الوطني

اجتماعات تحضيرية وصل عددها لـ16 جلسة، عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل الانتهاء من أجندة المحاور مثل السياسي والاجتماعي وغيرهما، وأيضًا لوضع الأطر النهائية لهيكل تنظيم الحوار الوطني المفترض انطلاقه خلال الأيام الماضية، وتحديد ضوابط اختيار الشخصيات العامة المقرر مشاركتها بالحوار خلال الأيام المقبلة.

وتعليقُا على هذا الشأن، قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه تمت النقاش حول تحديد الأسماء المشاركة في الحوار خلال الجلسات الرئيسية، كل في تخصصه ومجال خبرته.

وأضاف «عبدالقوي» لـ«الوطن»، أنه سيتم اقتراح أسماء الخبراء والشخصيات العامة، ومن خلال آليات محددة، ومعايير تتمثل في الخبرة والتخصص، حسن السير والسلوك، والمصداقية المجتمعية، وأيضًا تحديد خريطة لمناقشات الحوار الوطني.

شروط ومعايير اختيار الشخصيات المدعوين للمشاركة بالحوار الوطني

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء وضع شروط وضوابط محددة لاختيار الشخصيات العامة المدعوه للمشاركة بالحوار، تتمثل في حسن السير والسلوك بالعمل السياسي والمجتمعي، إضافة إلى تمتعهم بخبرات عميقة من شأنها وضع رؤية نهجية تتبناها الدولة في سياساتها المستقبلية، والتي من شأنها حل المشكلات المعني بها المحاور الثلاث بالحوار الوطني.

وأضاف عضو الحوار الوطني لـ«الوطن»، أنه من ضمن الشخصيات الجاري الاتفاق عليها، من سبق له التقدم لمجلس أمناء الحوار برؤى ووجهات نظر واضحة تتبناها الدولة خلال تعاملاتها مع مشكلات المجتمع.