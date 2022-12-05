مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير غرب بئر العبد بالعريش

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة نتيجة حادث سير في منطقة رابعة غرب بئر العبد، مساء اليوم، وجرى نقلهما للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

نقل المصابين للمستشفى

وذكر مصدر بهيئة الإسعاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نقل شخصين مصابين في حادث سير نتيجة انقلاب سيارة بضائع نصف نقل، إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، حالة أحدهما خطرة، وتوفي لاحقا.

فيما قال مصدر طبي بمستشفى بئر العبد، إن شخصين وصلا إلى المستشفى، وهما «محمد .ع»، سائق، و«عماد.ص»، 47 عاما، صاحب شركة توريد ورقيات، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بئر العبد النموذجي، وفشلت عملية إنقاذ أحدهما لتأخر حالته الصحية وخطورة إصابته، فيما يخضع السائق للعلاج المكثف بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف المصدر أن صاحب شركة الورقيات توفي نتيجة إصابته بنزيف حاد إثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها.

بلاغ بوفاة شخص وإصابة آخر

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغا بوقوع حادث سير بالقرب من رابعة غرب مدينة بئر العبد، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة، ويخضع إلى العلاج المكثف بمستشفى بئر العبد.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.