«مهندس وطبيبة».. مصرع شخص وإصابة ابنته في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي مهندس مصرعه، وأصيبت ابنته «طبيبة» في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصابة إلي المستشفى لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أبنته.

انفجار إطار السيارة

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة واختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك مصرع يوسف المصري، 56 عاما، مهندس، وإصابة ابنته مريم 37 عاما، طبيبة، بغيبوبة تامة وجروح عميقة بفروة الرأس، وتبين أنهما يقيمان بمحافظة أسيوط.

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى ملوي التخصصي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.