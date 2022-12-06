«التعليم»: امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى ثانوي 85% اختيار من تعدد و15% مقالي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للصف الأول الثانوي ورقيا، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي 85% أسئلة اختيار من متعدد MCQ باستخدام التابلت، و15% أسئلة مقالية قصيرة يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية.

الامتحانات على مستوى الإدارة

وأشار المصدر إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية، وتشكيل لإعداد مفردات اختبارية وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات، وتدريب المعلمين على آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.