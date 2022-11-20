قواعد إجراء انتخابات اتحاد الطلاب.. استبعاد المخالف للآداب العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022 – 2023، حيث يبدأ فتح باب الترشح الخميس المقبل، وتنتهي الانتخابات على مستوى الجامعات في المحافظات، يوم الخميس 8 ديسمبر.

وترصد «الوطن» في السطور القادمة قواعد إجراء انتخابات اتحاد الطلاب وفق اللائحة المالية والإدارية لاتحاد طلاب.الجامعات.

تجرى الانتخابات سنويا

يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي، وتحدد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءاتها بـ7 أيام على الأقل، ويكون المتقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده اللجنة المختصة.

يجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ويحق لطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.

تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الجامعات أو الكليات أو المعاهد أسماء الطلاب المستوفين لشروط الترشح وفقًا وتتولى مسئولية الإشراف على الاقتراع بشكل علني.

الطعن على أسماء المرشحين

ويحق لذي مصلحة الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تالٍ لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات في الجامعة أو الكلية أو المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من الطلاب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك.

وتتولى هذه اللجنة مسؤولية الفحص والبت في الطعون على أن يكون قراراها مسببًا وفي جميع الأحوال تعلن النتيجة في اليوم التالي لتقديم الطعون، وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإدارات وفي حالة رفض تظلمه يٌعتبر القرار نهائيًا.

الدعاية الانتخابية

ويحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعتمدها السلطة المختصة، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية، أو الطائفية، أو الحزبية في الدعاية الانتخابية، وكذلك كل من يخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية.

وتُعتبر بطاقة الانتخاب باطلة إذا أشار الطالب عليها بأي علامة تدل على شخصه أو كتب اسمه، أو إذا انتخب عددًا يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة.

وتفرز اللجنة الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيلًا عنه أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويمنع من الحضور في حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة.

ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل عليها تُعاد الانتخابات خلال 3 أيام بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حالة التساوي بينهما في عدد الأصوات تُعاد الانتخابات خلال 3 أيام بحضور أي عدد من الطلاب وعند التساوي يتم إجراء قرعة علنية في ذات اليوم.

ويُحرر كل ما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج الفرز محضر يوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.

الطعن على نتائج الفرز

ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز في أول يوم عمل تالٍ لإعلان النتيجة أمام اللجان العليا للإشراف على الانتخابات على أن يتم الفصل في الطعن في أول يوم عمل تالٍ على تقديمه.

ويشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة، وإذا لك يكتمل هذا النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي ويشترط لصحتها حضور 20% أو عدد 1000 طالب ممن لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة أيهما أقل.

ويتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمناء وأمناء كساعدي لجان أنشطة الكليات أو المعاهد، ويجرى انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم في الكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات في كليات الرئيس ونائبه على المقاعد التي كانا يشغلان إياها قبل انتخابهما.

وتراعى إعادة الانتخابات في لجان الأمناء والأمناء المساعدين التي كانا يشغلانها قبل انتخابمها في مجلس الاتحاد من بين أعضاء كل لجنة.