مصممة الأزياء شيرين فهمي: أحرص على وضع اللون الذهبي في الملابس

قالت مصممة الأزياء شيرين فهمي، إن مهنتها تعتمد على الإبداع والابتكار بشكل يومي، مع ضرورة متابعة كل ما هو جديد، موضحة أنها عاشت طفولتها في إيطاليا، وتعلمت فن التصميم حتى اكتشفها مصمم أزياء بريطاني عالمي.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية نهى عبدالعزيز في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها تلون الأقمشة الخاصة بنفسها، ووصلت لمرحلة «اللعب بالألوان» في الأزياء التي تصممها، لافتة إلى أنها تحرص على أن تضع اللون الذهبي في ملابسها.

وأكدت أن أكبر عقبة تواجهها هي الحصول على أقمشة من أنواع معينة ثم تصمم الأزياء المناسبة لهذه الأقمشة.

وشددت على أن أهم ما تحرص على اختياره نوع الأقمشة، والذي يتوقف عليه التصميم وشكل قطعة الملابس.