إحالة أوراق المتهم بقتل عم طليقته في الشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة منذ قليل، بإحالة أوراق متهم بقتل عم طليقته في مشاجرة بسبب رؤية ابنته، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه.

بلاغ بمقتل شخص على يد طليق ابنة شقيقه

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «عمر محمد منصور السيد»، مقيم بقرية صفط زريق التابعة لدائرة المركز، على يد «حمادة. م. ع. هـ»، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

تفاصيل مقتل المجني عليه

وبسؤال «عمر محمد منصور السيد»، ابن شقيق المجني عليه، قال إن المتهم هو طليق شقيقته، وعلى إثر خلافات بينهم تفاجأ حال تواجده أمام مسكنه، بحضور المتهم وقام بإشهار سلاح أبيض محاولا قتله، وسدد إليه عدة ضريات بهذا السلاح، إلا أنه تفادى تلك الضربات، وأفلتت إحدى الضربات وأتلفت سترته بناحية الصدر، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فهرب نحو مسكنه للاحتماء بداخله، ثم توجه المتهم لمسكنه المجاور لهم، وأحضر سلاحا أبيضا آخر «سكين»، وحال معاودته نحوه مجدداً لمواصلة التعدي عليه تصادف لقائه مع المتوفى، والذي حاول تهدئته، إلا أن المتهم عاجله بطعنة استقرت في بطنه وأودت بحياته.

وتبين وجود خلافات بسبب «رؤية ابنته»، حيث قامت والدة المتهم بإخباره أنها تعرضت للسباب أثناء رؤية طفلته في مكان عام في ديرب نجم، ما دفع المتهم بارتكاب الجريمة.

القبض على المتهم

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.